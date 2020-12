Sampdoria | Ranieri sfida il Sassuolo | “Io e De Zerbi abbiamo filosofie diverse” (Di martedì 22 dicembre 2020) Domani alle 20,45 la Sampdoria affronta il Sassuolo a Marassi. I blucerchiati arrivano alla sfida dopo due vittorie consecutive con Verona e Crotone, ma Ranieri invita tutti alla massima attenzione. Il tecnico blucerchiato si aspetta una serata tosta: “Sarà una partita difficilissima perché loro giocano a memoria e sanno sempre cosa fare in ogni momento L'articolo Sampdoria Ranieri sfida il Sassuolo “Io e De Zerbi abbiamo filosofie diverse” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Domani alle 20,45 laaffronta ila Marassi. I blucerchiati arrivano alladopo due vittorie consecutive con Verona e Crotone, mainvita tutti alla massima attenzione. Il tecnico blucerchiato si aspetta una serata tosta: “Sarà una partita difficilissima perché loro giocano a memoria e sanno sempre cosa fare in ogni momento L'articoloil“Io e De” proviene da www.meteoweek.com.

