**Recovery: Conte, 'non vedo l'ora di aprire il confronto con la società civile'** (Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) – "Abbiamo elaborato le linee guida condivise con il Parlamento, ora dobbiamo redigere un documento sullo stato di aggiornamento di questo piano e non vedo l'ora di aprire il confronto con la società civile, con le associazioni di categoria, le parti sociali e le nuove generazioni". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte in un incontro in collegamento da palazzo Chigi con il Comitato delle Settimane sociale dei cattolici sul Recovery fund trasmesso da Rainews24. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

