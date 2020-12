Recovery | Bellanova | ‘si comincia a ragionare nel merito'

(Di martedì 22 dicembre 2020) Roma, 22 dic (Adnkronos) - "Finalmente sia ragione nel". Lo ha detto Teresalasciando palazzo Chigi dopo l'incontro con il premier sulplan. "E' doveroso per Conte fare sintesi tra le varie proposte", ha sottolineato la capo delegazione di Iv al governo.

Bellanova: "Tra qualche giorno nostro documento, poi sintesi" - "Ci riserviamo qualche giorno per avanzare un documento piu' puntuale" sul Recovery Plan per poi procedere "ad una sintesi" nel governo ...