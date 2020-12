Quel presepe "sessantottino" che divide esperti e fedeli (Di martedì 22 dicembre 2020) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Il presepe "futuristico" portato a piazza San Pietro dalla cittadina di Castelli, in provincia di Teramo, è stato realizzato negli anni '70 dagli studenti della scuola d'arte del piccolo centro, famoso per la lavorazione della ceramica. Ma le strane figure che compongono la scena della natività, come un astronauta e un guerriero con l'elmo fregiato da un teschio, non convincono i fedeli. E se per alcuni critici d'arte si tratta di un'opera "brutta", qualche fedele parla addirittura di "offesa ai cattolici". presepe Vaticano San Pietro ? Leggi su ilgiornale (Di martedì 22 dicembre 2020) Elena Barlozzari Alessandra Benignetti Il"futuristico" portato a piazza San Pietro dalla cittadina di Castelli, in provincia di Teramo, è stato realizzato negli anni '70 dagli studenti della scuola d'arte del piccolo centro, famoso per la lavorazione della ceramica. Ma le strane figure che compongono la scena della natività, come un astronauta e un guerriero con l'elmo fregiato da un teschio, non convincono i. E se per alcuni critici d'arte si tratta di un'opera "brutta", qualche fedele parla addirittura di "offesa ai cattolici".Vaticano San Pietro ?

Ultime Notizie dalla rete : Quel presepe La passione delle corti d'Europa per i presepi Il giornale dell'Arte Ira sul presepe in Vaticano: "Questa è un'offesa ai cattolici"

La natività futuristica degli allievi della scuola d’arte di Castelli, paesino della provincia di Teramo famoso per la lavorazione della ceramica, è finita su tutti giornali, compresi quelli ...

