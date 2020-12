Proxima Centauri: captato un segnale radio anomalo (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo 2020 offre spunti sempre nuovi e degni di nota. Questa volta la notizia riguarda un segnale radio captato un anno fa e proveniente da Proxima Centauri, la stella più vicina al Sole. Gli scienziati che si sono occupati dello studio, e che tra pochi mesi pubblicheranno i risultati ottenuti, hanno buoni motivi per ritenere Leggi su periodicodaily (Di martedì 22 dicembre 2020) Questo 2020 offre spunti sempre nuovi e degni di nota. Questa volta la notizia riguarda unun anno fa e proveniente da, la stella più vicina al Sole. Gli scienziati che si sono occupati dello studio, e che tra pochi mesi pubblicheranno i risultati ottenuti, hanno buoni motivi per ritenere

