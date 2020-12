Pioli | “Ultimo sforzo per chiudere bene l’anno”

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 22 dicembre 2020) Ultima partita di un 2020 straordinario per il Milan che domani a San Siro ospiterà la Lazio. "Vale tanto questa gara - dice il tecnico rossonero Stefano- alla squadra sto ripetendo che abbiamo fatto molto e stretto i denti, ora dobbiamo fare l'perla prima parte della stagione. Stiamo, al di là delle assenze, il gruppo c'è. E' importante dare il massimo per vincere la partita, senza guardare la classifica e pensare dove siamo. Giochiamo 95 minuti con assoluta convinzione. Abbiamo ancora dei margini di miglioramento, non guardiamo in casa d'altri ma in casa nostra, non guardiamo alla Juve o all'Inter".Orgoglioso del suo Milan: "L'orgoglio arriva dal lavoro di tutto il mondo Milan. Noi riceviamo più consensi ma c'è un club dietro, un personale che ...