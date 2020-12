Paratici | “Ricorso? Siamo estranei e indifferenti | giocheremo quando sarà deciso”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 22 dicembre 2020) Fabio, capo dell’area sportiva della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita con la Fiorentina.sempre statialla vicenda:ci diranno di giocare, lo faremo. Detto questo, c’eravamo anche ad ottobre. L’abbiamo saputo mentre venivamo allo stadio, nonancora in contatto con le autorità. Non sappiamo ancora, ma andremo a giocare nella data e all’orario prestabilito. Non abbiamo preferenze di date, ci atteniamo a quanto ci viene detto: che sia febbraio, marzo o maggio opossibile. Il calendario è già stato stilato e le partite sono state confermate per organizzazione e tutto il resto:il ...