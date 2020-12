Migranti: due sbarchi nelle ultime ore in Calabria (Di martedì 22 dicembre 2020) ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 22 DIC - Due sbarchi di Migranti nelle ultime ore sulle coste calabresi. In cinquantaquattro sono giunti sulla spiaggia di Isola Capo Rizzuto, mentre altri 65 sono arrivati, ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 22 dicembre 2020) ISOLA DI CAPO RIZZUTO, 22 DIC - Duediore sulle coste calabresi. In cinquantaquattro sono giunti sulla spiaggia di Isola Capo Rizzuto, mentre altri 65 sono arrivati, ...

amnestyitalia : #Italia Il Senato approva definitivamente il nuovo #DecretoSicurezza: dopo più di due anni, finalmente si cancella… - SecondoPiano : Oltre cento migranti in due sbarchi in Calabria. - coriolano2011 : RT @Signorasinasce: #Clandestini : due sbarchi nelle ultime ore in #Calabria . In 54 sono giunti sulla spiaggia di #IsolaCapoRizzuto , ment… - PersilQ : RT @Signorasinasce: #Clandestini : due sbarchi nelle ultime ore in #Calabria . In 54 sono giunti sulla spiaggia di #IsolaCapoRizzuto , ment… - nicola_vecchio : RT @Signorasinasce: #Clandestini : due sbarchi nelle ultime ore in #Calabria . In 54 sono giunti sulla spiaggia di #IsolaCapoRizzuto , ment… -