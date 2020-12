Le mareggiate non fermano gli sbarchi in Calabria: in tre giorni recuperati 165 migranti (Di martedì 22 dicembre 2020) Prima lo spiaggiamento di un veliero a Locri con a bordo 100 migranti, poi altri 65 sono stati recuperati al largo di Roccella dove il peschereccio su cui viaggiavano era stato messo in seria difficoltà dalla tempesta che si è abbattuta sul reggino Leggi su repubblica (Di martedì 22 dicembre 2020) Prima lo spiaggiamento di un veliero a Locri con a bordo 100, poi altri 65 sono statial largo di Roccella dove il peschereccio su cui viaggiavano era stato messo in seria difficoltà dalla tempesta che si è abbattuta sul reggino

Ultime Notizie dalla rete : mareggiate non Le mareggiate non fermano gli sbarchi in Calabria: in tre giorni recuperati 165 migranti La Repubblica Le mareggiate non fermano gli sbarchi in Calabria: in tre giorni recuperati 165 migranti

Prima lo spiaggiamento di un veliero a Locri con a bordo 100 migranti, poi altri 65 sono stati recuperati al largo di Roccella dove il peschereccio su cui ...

