Juve-Napoli si deve rigiocare: annullato il 3-0 a tavolino (Di martedì 22 dicembre 2020) Il collegio di garanzia presieduto dall'ex ministro degli Esteri Franco Frattini ha ribaltato il verdetto di Tribunale federale e Corte Sportiva d'Appello: il club azzurro recupera anche il punto di ... Leggi su today (Di martedì 22 dicembre 2020) Il collegio di garanzia presieduto dall'ex ministro degli Esteri Franco Frattini ha ribaltato il verdetto di Tribunale federale e Corte Sportiva d'Appello: il club azzurro recupera anche il punto di ...

