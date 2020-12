In 7 su una Panda | l' auto si ribalta | 400 euro di multa a testa

(Di martedì 22 dicembre 2020) La Spezia, 22 dicembre 2020 " Erano in 7 su una Fiat, che si èta. Per fortuna nulla di grave per i troppi occupanti dell'vettura. Questo è uno dei due incidenti che si sono ...

reportrai3 : Finita l'intervista arriva all’improvviso una panda della Asp di Cosenza. Scende un uomo con una scatola di cartone… - salvosottile : Trovo triste che si parli di @Fedez non perché fa o ha fatto beneficienza ma di quale mezzo trasporto abbia usato p… - sferriam : RT @reportrai3: Finita l'intervista arriva all’improvviso una panda della Asp di Cosenza. Scende un uomo con una scatola di cartone aperta… - Bellisa96712780 : @massiminowow - libellula58 : RT @reportrai3: Finita l'intervista arriva all’improvviso una panda della Asp di Cosenza. Scende un uomo con una scatola di cartone aperta… -

Ultime Notizie dalla rete : una Panda

LA NAZIONE

Aveva 38 anni. Tutti, tranne il primo, vissuti in uno zoo, quello di Chongqing, città nel Sud-Ovest della Cina. Nella sua lunga vita, trentotto anni di un panda corrispondono a più ...La Spezia, 22 dicembre 2020 – Erano in 7 su una Fiat Panda, che si è ribaltata. Per fortuna nulla di grave per i troppi occupanti dell'autovettura. Questo è uno dei due incidenti che si sono verificat ...