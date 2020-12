“Ha voluto punire me uccidendo i miei figli” (Di martedì 22 dicembre 2020) Roberta Calzarotto è la mamma di Francesca e Pietro, i due ragazzini che il padre Alessandro Pontin ha ucciso sgozzandoli a Trebaseleghe, vicino a Padova. La donna racconta che Pontin durante il matrimonio era violento e che per questo si è separata. E spiega che la morte dei figli rappresenta una punizione per lei che si è rifatta una vita Roberta Calzarotto spiega a Repubblica che ha un nuovo compagno, una persona con cui i ragazzi si trovavano bene, mentre il padre non si era mai occupato in maniera stabile di loro: oltre a non corrispondere il mantenimento disposto dal giudice spariva per settimane e non li vedeva regolarmente. Secondo la donna Pontin lamentava di non poter versare gli assegni per i figli ma poi viaggiava per il mondo. Recentemente aveva chiesto di tornare a visite regolari. Francesca e Pietro Pontin si trovavano nella villetta ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Roberta Calzarotto è la mamma di Francesca e Pietro, i due ragazzini che il padre Alessandro Pontin ha ucciso sgozzandoli a Trebaseleghe, vicino a Padova. La donna racconta che Pontin durante il matrimonio era violento e che per questo si è separata. E spiega che la morte deirappresenta una punizione per lei che si è rifatta una vita Roberta Calzarotto spiega a Repubblica che ha un nuovo compagno, una persona con cui i ragazzi si trovavano bene, mentre il padre non si era mai occupato in maniera stabile di loro: oltre a non corrispondere il mantenimento disposto dal giudice spariva per settimane e non li vedeva regolarmente. Secondo la donna Pontin lamentava di non poter versare gli assegni per ima poi viaggiava per il mondo. Recentemente aveva chiesto di tornare a visite regolari. Francesca e Pietro Pontin si trovavano nella villetta ...

