Giulia De Lellis Natale in solitudine | Tommaso è partito

(Di martedì 22 dicembre 2020)Denon passerà inconKowalski, il suo cucciolo di Spitz di Pomerania. Il cane, infatti, èin vacanza con il “papà” Andrea Damante! Durante il lockdown di Marzo c’era stato un ritorno di fiamma fraDee Andrea Damante. Dopo essersi lasciati non proprio nel migliore dei modi, infatti, i due avevano deciso di riprovarci e, stavolta, sembrava quella buona. Le Articolo completo: dal blog SoloDonna

trash_italiano : Giulia De Lellis derubata dai corrieri? 'Sono sconvolta!' - infoitcultura : Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis e Guendalina Tavassi, i guadagni delle influencer per ogni post pubblicato - infoitcultura : Deianira Marzano, il confronto tra Giulia De Lellis ed Elisa Visari: 'Copia Copiarella' - infoitcultura : Giulia De Lellis bionda e irriconoscibile: com’era prima del successo - animarock80 : I ladri rubano i pacchi alla De Lellis: 'Sono sconvolta. Mi prendono i prodotti' -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

Giulia De Lellis non passerà in Natale con Tommaso Kowalski, il suo cucciolo di Spitz di Pomerania. Il cane, infatti, è partito in vacanza ...Giulia De Lellis prima del successo: il volto irriconoscibile. Giulia De Lellis è senz’altro oggi una delle influencer più belle e famose d’Italia, che è stata scoperta grazie a ‘Uomini e Donne‘. Dopo ...