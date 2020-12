Forte scossa di terremoto a Ragusa di magnitudo 4.4. Non si segnalano danni (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - Dieci secondi interminabili di paura, forse quindici, accompagnati dal boato di quella che è sembrata una "esplosione". Cinque giorni dopo la scossa che ha fatto tremare Milano, è toccato alla punta opposta della penisola, la Sicilia, vivere identici attimi di terrore: un sisma di 4.4 è avvenuto in mare a 30 km di profondità, ma a pochi km dai territori che si affacciano sul Golfo di Gela. Nessuno è rimasto ferito, solo qualche palazzina ha subito danni. "Ha vibrato tutto, i muri delle case e i camper nei campeggi della zona. Subito dopo - dicono ancora alcuni testimoni - le imposte hanno sbattuto violentemente, mentre i cani abbaiavano come impazziti. Anche gli ospiti dei campeggi hanno sentito i camper spostarsi sotto di loro. È stato terribile". Ha tremato tutta l'isola, da Palermo a Messina, e lo sguardo di molti si è rivolto ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) AGI - Dieci secondi interminabili di paura, forse quindici, accompagnati dal boato di quella che è sembrata una "esplosione". Cinque giorni dopo lache ha fatto tremare Milano, è toccato alla punta opposta della penisola, la Sicilia, vivere identici attimi di terrore: un sisma di 4.4 è avvenuto in mare a 30 km di profondità, ma a pochi km dai territori che si affacciano sul Golfo di Gela. Nessuno è rimasto ferito, solo qualche palazzina ha subito. "Ha vibrato tutto, i muri delle case e i camper nei campeggi della zona. Subito dopo - dicono ancora alcuni testimoni - le imposte hanno sbattuto violentemente, mentre i cani abbaiavano come impazziti. Anche gli ospiti dei campeggi hanno sentito i camper spostarsi sotto di loro. È stato terribile". Ha tremato tutta l'isola, da Palermo a Messina, e lo sguardo di molti si è rivolto ...

