Emerson Palmieri l’agente: “Difficile un suo ritorno in Italia” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il suo nome è appetito da molte squadre Italiane ma Emerson Palmieri resterà quasi certamente in Inghilterra. Il suo procuratore, Fernando Garcia, ha così parlato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 22 dicembre 2020) Il suo nome è appetito da molte squadrene maresterà quasi certamente in Inghilterra. Il suo procuratore, Fernando Garcia, ha così parlato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

CalcioNews24 : Agente Emerson Palmieri: «Stima Conte, ma non andrà all’Inter» - eantoniopolonia : @NicoSchira addio Emerson Palmieri - Daniele20052013 : Agente Emerson Palmieri: «Stima Conte, ma non andrà all’Inter» - zazoomblog : Agente Emerson Palmieri: «Stima Conte ma non andrà all’Inter» - #Agente #Emerson #Palmieri: #«Stima - mike_naples26 : Emerson Palmieri, l’agente: “Ritorno in Italia? Non credo, ha un buon rapporto con Lampard -