Crouch sul Liverpool | “Salah e Mané non sono amici | c’è una grande competizione tra loro”

Leggi su sportface

(Di martedì 22 dicembre 2020) “Ilha vinto tutto negli ultimi due anni e mi aspetto che mantenga la vetta della Premier League anche in questa stagione. Hanno una forma invidiabile che mi ha colpito.? C’è unatra. Ogni attaccante è egoista e questi due vorranno segnare più gol che pos. Se devo dirla tutta,, in particolare, sembra ossessionato dai suoi numeri in questo momento”. Lo ha detto Peter, ex attaccante britannico, in un’intervista ai microfoni del Daily Mail, in cui ha parlato anche della squadra campione d’Inghilterra in carica. “è arrivato come esterno, ma è diventato uno degli attaccanti più prolifici d’Europa una macchina da gol – ha aggiunto...