Covid, scoperta variante in Sudafrica diversa da quella inglese e assai contagiosa (Di martedì 22 dicembre 2020) . Il Paese sempre più isolato Dopo la scoperta di una nuova variante di Covid-19 in Sudafrica, il Paese si trova sempre più isolato. Si tratta di una variante diversa da quella inglese, per cui si è stabilito un divieto di viaggi nel Paese. L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) . Il Paese sempre più isolato Dopo ladi una nuovadi-19 in, il Paese si trova sempre più isolato. Si tratta di unada, per cui si è stabilito un divieto di viaggi nel Paese. L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

fanpage : Dopo la variante inglese del coronavirus che ha fatto scattare l’allarme rosso in Europa, un ulteriore di motivo di… - Agenzia_Ansa : #Oms: 'La nuova variante di #Covid, scoperta in Gran Bretagna, è stata individuata anche in Danimarca e Australia… - Agenzia_Ansa : L'#Oms Europa chiede ai Paesi di 'rafforzare i controlli' dopo la scoperta in Gran Bretagna di una nuova variante d… - RosySpi4293297 : RT @PgCarrescia: La scoperta dell’anno non è il vaccino per COVID 19 ma che c’è in Italia un Ministro che si chiama Provenzano, statista pu… - abilitychannel : ?Quand’è stata scoperta la variante inglese del Covid? ?Cosa conosciamo della variante inglese del Coronavirus ?Var… -