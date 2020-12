Covid | il coronavirus fa altre tre vittime tra gli operatori Ama | “Rivedere le procedure di sicurezza”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 22 dicembre 2020) Sonotre gliAma morti a causa del, dopo una battaglia durata giorni che non hanno vinto. Sono Nicola Barbato, Pino Raso e Pietro Addesse i tre dipendenti che non sono riusciti a sconfiggere il virus. I sospetti del contagio portano al posto di lavoro, almeno per gli ultimi due che erano impiegati presso la struttura di Tor Pagnotta. Leggi anche: Vaccino: in Italia si inizia il 27, la BioNTech garantisce nuovo vaccino per la variante Morti altri tre lavoratori Ama a causa delI lavoratori Ama intanto oggi protestano e si fermano: “Chiediamo tamponi o test rapidi per un immediato monitoraggio”. In queste ore sono tutti provati dalla situazione, i dipendenti Ama provano dolore ma anche rabbia, per la mancatae il rischio quotidiano del ...