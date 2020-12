Conte: “Con la dirigenza ci confronteremo prima dell’inizio del mercato. Sono state prese delle decisioni a inizio stagione” (Di martedì 22 dicembre 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa il giorno prima della trasferta di Verona. Queste le sue parole: “Il Verona, già dall’anno scorso, sta facendo grandi cose, complimenti a Juric. Sarà una gara difficile, loro alle grandi hanno sempre creato problemi. Serve attenzione e determinazione, sapendo a cosa andremo incontro. Abbiamo giocato due giorni fa, chi ha giocato ha fatto un allenamento di recupero, oggi prepareremo la gara contro il Verona. Cercheremo di mettere tutta l’energia in quest’ultima gara del 2020. Il Milan? Sta facendo molto bene, Sono Contento per Pioli. La nostra posizione? A livello calcistico stiamo cercando di fare un percorso che porti ad assestare l’Inter nelle primissime posizioni della Serie A. È un cammino fatto di lavoro, poi c’è quello societario in merito al ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa il giornodella trasferta di Verona. Queste le sue parole: “Il Verona, già dall’anno scorso, sta facendo grandi cose, complimenti a Juric. Sarà una gara difficile, loro alle grandi hanno sempre creato problemi. Serve attenzione e determinazione, sapendo a cosa andremo incontro. Abbiamo giocato due giorni fa, chi ha giocato ha fatto un allenamento di recupero, oggi prepareremo la gara contro il Verona. Cercheremo di mettere tutta l’energia in quest’ultima gara del 2020. Il Milan? Sta facendo molto bene,nto per Pioli. La nostra posizione? A livello calcistico stiamo cercando di fare un percorso che porti ad assestare l’Inter nelle primissime posizioni della Serie A. È un cammino fatto di lavoro, poi c’è quello societario in merito al ...

