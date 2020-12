Capello: “Scudetto, è corsa a tre. Milan, grande merito a Pioli” (Di martedì 22 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha parlato a 'GR Parlamento' della volata per il titolo. Vede in corsa anche il Diavolo Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 22 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Fabio, ex tecnico rossonero, ha parlato a 'GR Parlamento' della volata per il titolo. Vede inanche il Diavolo Pianeta

PianetaMilan : #Capello: '#Scudetto, è corsa a tre. @acmilan, grande merito a #Pioli' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Capello: 'Corsa a tre per lo Scudetto. Complimenti Milan, ora il pubblico si divertirebbe' - sportli26181512 : Capello: 'Corsa a tre per lo Scudetto. Complimenti Milan, ora il pubblico si divertirebbe': Corsa a tre per lo Scud… - Dalla_SerieA : Capello si sbilancia: 'Juve, per lo scudetto è corsa a tre' - - genovesergio76 : -