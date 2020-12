Can Yaman, ecco dove rivedremo presto l’attore (e accanto a lui ci sarà Luca Argentero!) (Di martedì 22 dicembre 2020) Ha riscosso e continua a riscuotere un grande successo in Italia la soap turca Daydreamer – Le ali del sogno, il cui protagonista è Can Yaman, nel ruolo del fotografo Can Divit. E adesso per i numerosissimi fan dell’attore c’è un’altra bella notizia che è stata anticipata dal produttore televisivo Luca Bernabei, ovvero il fatto che proprio Can sarà il protagonista di una serie tv su Sandokan, che lo vedrà recitare insieme a Luca Argentero – reduce dalla fiction di successo Doc – Nelle tue mani – che interpreterà invece Yanez, il corsaro portoghese che segue Sandokan in tutte le tue avventure. l’attore turco si è detto molto felice di questo nuovo progetto, come ha rivelato lui stesso nel corso di un intervento rilasciato a RTL 102.5: È ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena ... Leggi su isaechia (Di martedì 22 dicembre 2020) Ha riscosso e continua a riscuotere un grande successo in Italia la soap turca Daydreamer – Le ali del sogno, il cui protagonista è Can, nel ruolo del fotografo Can Divit. E adesso per i numerosissimi fan delc’è un’altra bella notizia che è stata anticipata dal produttore televisivoBernabei, ovvero il fatto che proprio Canil protagonista di una serie tv su Sandokan, che lo vedrà recitare insieme aArgentero – reduce dalla fiction di successo Doc – Nelle tue mani – che interpreterà invece Yanez, il corsaro portoghese che segue Sandokan in tutte le tue avventure.turco si è detto molto felice di questo nuovo progetto, come ha rivelato lui stesso nel corso di un intervento rilasciato a RTL 102.5: È ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena ...

