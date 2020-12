Autocertificazione Natale 2020: nuovo pdf da stampare e quando serve (Di martedì 22 dicembre 2020) Da più parti è ormai chiaro come l’ultimo decreto abbia fatto sorgere più dubbi che chiarimenti: ciò che è certo è che durante i giorni rossi (e a volte anche in quelli arancioni) occorrerà portare con sé la nuova Autocertificazione Natale 2020, il cui pdf è già disponibile sul sito del Ministero dell’Interno, pronta da scaricare, compilare e stampare. Segui Termometro Politico su Google News Autocertificazione Natale 2020: quando bisogna presentarla Bisognerà portare con sé il documento nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Non servirà invece portarla con sé nei giorni “arancioni” (28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021) se ci si sposta all’interno dello ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 22 dicembre 2020) Da più parti è ormai chiaro come l’ultimo decreto abbia fatto sorgere più dubbi che chiarimenti: ciò che è certo è che durante i giorni rossi (e a volte anche in quelli arancioni) occorrerà portare con sé la nuova, il cui pdf è già disponibile sul sito del Ministero dell’Interno, pronta da scaricare, compilare e. Segui Termometro Politico su Google Newsbisogna presentarla Bisognerà portare con sé il documento nei giorni festivi e prefestivi (24, 25, 26, 27 e 31 dicembre e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Non servirà invece portarla con sé nei giorni “arancioni” (28, 29 e 30 dicembree 4 gennaio 2021) se ci si sposta all’interno dello ...

