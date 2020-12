Anche De Laurentiis al Coni: “Mi aspetto la decisione entro stasera” (Di martedì 22 dicembre 2020) Come previsto c’è Anche Aurelio De Laurentiis nella sede del Coni, dove il Collegio di Garanzia presieduto da Franco Frattini e riunito a Sezioni Unite sta discutendo il ricorso del Napoli contro lo 0-3 a tavolino e il punto di penalità sancito dal giudice sportivo e poi ribadito in secondo grado dalla dura sentenza d’Appello. Il Napoli è presente col presidente e due legali: l’avvocato Enrico Lubrano e l’avvocato Mattia Grassani. Sky scrive che De Laurentiis non dovrebbe prendere la parola ma sarà a disposizione della Corte in caso di ulteriori chiarimenti. Assenti la Juventus e la Federcalcio, che hanno evitato di costituirsi. La sentenza è attesa in serata, come ha confermato De Laurentiis: “Se mi aspetto la decisione entro ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 dicembre 2020) Come previsto c’èAurelio Denella sede del, dove il Collegio di Garanzia presieduto da Franco Frattini e riunito a Sezioni Unite sta discutendo il ricorso del Napoli contro lo 0-3 a tavolino e il punto di penalità sancito dal giudice sportivo e poi ribadito in secondo grado dalla dura sentenza d’Appello. Il Napoli è presente col presidente e due legali: l’avvocato Enrico Lubrano e l’avvocato Mattia Grassani. Sky scrive che Denon dovrebbe prendere la parola ma sarà a disposizione della Corte in caso di ulteriori chiarimenti. Assenti la Juventus e la Federcalcio, che hanno evitato di costituirsi. La sentenza è attesa in serata, come ha confermato De: “Se mila...

