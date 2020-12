Amal Clooney: Caro George, ti prometto che non lo faccio più (Di martedì 22 dicembre 2020) Mai più. Promette che non lo farà mai più. Parola di Amal Clooney Alamuddin. Che al marito George Clooney ha mandato questo messaggio chiaro e tondo: «Caro George, prometto che non lo farò mai più»… Leggi su amica (Di martedì 22 dicembre 2020) Mai più. Promette che non lo farà mai più. Parola diAlamuddin. Che al maritoha mandato questo messaggio chiaro e tondo: «che non lo farò mai più»…

infoitcultura : Amal Alamuddin moglie George Clooney, sono in crisi? “Non accadrà più” - infoitcultura : George Clooney, i suoi figli parlano in italiano: 'Io e mia moglie Amal abbiamo fatto una cosa stupida' - crasicap : @LucaBizzarri Meglio Amal Clooney. E non per ragioni estetiche. - zazoomblog : Amal la diplomatica moglie di George Clooney - #diplomatica #moglie #George #Clooney - zazoomblog : Amal Alamuddin: età altezza peso misure origini figli lavoro e guadagni stellari della moglie di Clooney -… -