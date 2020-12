Via libera dell’Ema al vaccino Pfizer. Campagna di profilassi nella Ue dal 27 dicembre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Amsterdam, 21 dic – Via libera dell’Ema al vaccino anti-coronavirus Pfizer/Biontech. L’Agenzia europea del farmaco ha “raccomandato l’autorizzazione condizionale del vaccino per il Covid-19 sviluppato da Pfizer/BioNTech” nell’Unione europea. Lo annuncia Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione dell’Ema. Tempi più rapidi del previsto, dunque, da parte dell’autorità europea, visto che il via libera lo si attendeva per il 29. Ok dell’Ema, Campagna di vaccinazione nella Ue dal 27 dicembre L’approvazione da parte dell’agenzia con sede ad Amsterdam consentirà di avviare la Campagna di vaccinazione nella Ue a partire dal 27 dicembre. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Amsterdam, 21 dic – Viaalanti-coronavirus/Biontech. L’Agenzia europea del farmaco ha “raccomandato l’autorizzazione condizionale delper il Covid-19 sviluppato da/BioNTech” nell’Unione europea. Lo annuncia Marie-Agnes Heine, direttrice della comunicazione. Tempi più rapidi del previsto, dunque, da parte dell’autorità europea, visto che il vialo si attendeva per il 29. Okdi vaccinazioneUe dal 27L’approvazione da parte dell’agenzia con sede ad Amsterdam consentirà di avviare ladi vaccinazioneUe a partire dal 27. ...

