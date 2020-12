“Va cacciata subito” GF Vip | accusa choc a Sonia Lorenzini | se n’è accorto il pubblico a casa Il web esplode | “Fuori!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 21 dicembre 2020) È quasi scoppiato l’internet per le tante segnalazioni degli spettatori del Grande Fratello Vip a proposito di una presunta bestemmia di. La concorrente, in giardino insieme alle sue coinquiline, stava parlando di una serie di fatti inerenti la sua vita privata quando si è lasciata sfuggire un’espressione che ha seminato il dubbio in rete. Numerosi sono quelli che hanno immediatamente gridato alla bestemmie e invocato la squalifica per la concorrente. Ha detto: “Non sono quella che ha bisogno di troppe cose però il minimo, ca**o, me lo merito”. A un ascolto attento, infatti, si capisce chiaramente che ladice “p**co zio”, intercalare che non è ritenuto bestemmia. Per questo motivo, quindi,non sarà squalificata e potrà continuare la sua avventura nella ...