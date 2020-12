Uomini e Donne: domani, 22 dicembre, ultima puntata. Quando tornerà? (Di lunedì 21 dicembre 2020) Uomini e Donne: contrariamente alle attese, il dating-show di Maria De Filippi andrà in onda fino a domani, martedì 22 dicembre. Poi si fermerà davvero per la pausa natalizia. Dove eravamo rimasti? I fan del programma hanno visto oggi chiudersi la conoscenza tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua; per Roberto è arrivata la dama Annabella, che ha ballato con Riccardo e ha detto di conoscere Armando Incarnato, il quale ha deciso di farla restare in studio, e si è parlato di Aurora e Giancarlo, per cui è arrivata anche la dama Alessandra. Questo ovviamente per quanto riguarda il Trono Over. Per quanto riguarda invece il Trono Classico, c’è stato l’annunciato commovente addio del bellissimo tronista Gianluca De Matteis, per non essere riuscito a trovare l’anima gemella in questi tre mesi. Vedremo che cosa accadrà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 21 dicembre 2020): contrariamente alle attese, il dating-show di Maria De Filippi andrà in onda fino a, martedì 22. Poi si fermerà davvero per la pausa natalizia. Dove eravamo rimasti? I fan del programma hanno visto oggi chiudersi la conoscenza tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua; per Roberto è arrivata la dama Annabella, che ha ballato con Riccardo e ha detto di conoscere Armando Incarnato, il quale ha deciso di farla restare in studio, e si è parlato di Aurora e Giancarlo, per cui è arrivata anche la dama Alessandra. Questo ovviamente per quanto riguarda il Trono Over. Per quanto riguarda invece il Trono Classico, c’è stato l’annunciato commovente addio del bellissimo tronista Gianluca De Matteis, per non essere riuscito a trovare l’anima gemella in questi tre mesi. Vedremo che cosa accadrà ...

virginiaraggi : Sono stata al deposito Atac di Portonaccio per augurare ai dipendenti e alle loro famiglie un buon Natale. Autisti… - franzrusso : «Appena arrivati nel campo di Auschwitz, ci hanno divisi, uomini e donne. Mi stavo unendo al mio gruppo, ma mia mam… - trash_italiano : Qui per dirti che Uomini e Donne non è ancora entrato in pausa e andrà in onda anche oggi. - sud_delmondo : RT @Chandra_85_: Siamo un gruppo di 5 donne meridionali unite in questa campagna di sensibilizzazione sociale per la nostra terra. DRUDA pe… - ConfapiLatina : AUGURI DI BUONE FESTE DA CONFAPI LATINA Cari Amici Imprenditori, cari Collaboratori, Donne e Uomini di coraggio...… -