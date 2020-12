Ultime Notizie Roma del 21-12-2020 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 21 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio Vediamo ledi oggi nemmeno una bestia Mazza in quel modo i propri figli ma che uomo era questo è il doloroso sfogo di Aldo calzarotto padre di Roberta dopo che il genero Alessandro ha ucciso i due figli adolescenti e si è tolto la vita nel padovano l’uomo separato dalla moglie non paga gli alimenti in modo adeguato più volte mia figlia era stata a parlare con i carabinieri di quell’individuo Che faceva cose strane aggiunto passarotto in questo momento tra noi non sta circolando l’idea che si vada nuove restrizioni a causa della mutazione del covid-19 nuove restrizioni No perché dovrebbero esserci così detto Su Radio24 la Sottosegretario alla salute Sandra zampa c’è un forte appello a tutti coloro che hanno circolato negli ultimi 15 giorni in Inghilterra o ...