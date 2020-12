Toyota GR Supra - Da TRD un esemplare unico in versione targa

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Avrebbe dovuto essere una delle star del Sema 2020, ma la cancellazione dell'evento, per colpa della pandemia, l'ha costretta a un debutto solo virtuale: stiamo parlando dellaGRSport Top, unadelle sportiva giapponese sviluppata dalla TRD comecome laA80. Ancora una volta, laha rivolto lo sguardo al passato per un allestimento speciale: la Sport Top, infatti, ispirata alla quarta serie della, nota con la sigla alfanumerica A80, che portò al debutto la soluzione del tetto asportabile. Il design è rimasto identico a quello della coupé, ma è possibile rimuovere manualmente la sezione centrale del padiglione in due parti, che trovano poi spazio nel ...

Si ispira alla storica A80, la Toyota GR Supra Sport Top potrebbe arrivare in un futuro non molto lontano e dotata di un sei cilindri turbo.