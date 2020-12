Rigore contro il Real non dato, Koeman punge: “Nove persone su dieci l’avrebbero visto” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono otto i punti di distacco tra il Real Madrid e il Barcellona in classifica. Le due acerrime avversarie sembrano destinate a vivere una stagione diversa. I Blancos sono momentaneamente appaiati in testa alla classifica con i cugini dell'Atletico, che però hanno due gare da recuperare. I catalani, invece, stanno attraversando un periodo contraddistinto da alti e bassi.caption id="attachment 1054527" align="alignnone" width="1200" Barcellona Koeman (getty images)/captionPOLEMICATuttavia divampano le polemiche. Il Real ha infilato la sua quarta vittoria consecutiva, battendo l'Eibar. Fa discutere la mancata concessione di un calcio di Rigore. Il tecnico dei catalani Ronald Koeman non le ha mandate a dire in conferenza stampa, attaccando i Blancos: "Francamente non capisco. Se chiedi a 10 ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sono otto i punti di distacco tra ilMadrid e il Barcellona in classifica. Le due acerrime avversarie sembrano destinate a vivere una stagione diversa. I Blancos sono momentaneamente appaiati in testa alla classifica con i cugini dell'Atletico, che però hanno due gare da recuperare. I catalani, invece, stanno attraversando un periodo contraddistinto da alti e bassi.caption id="attachment 1054527" align="alignnone" width="1200" Barcellona(getty images)/captionPOLEMICATuttavia divampano le polemiche. Ilha infilato la sua quarta vittoria consecutiva, battendo l'Eibar. Fa discutere la mancata concessione di un calcio di. Il tecnico dei catalani Ronaldnon le ha mandate a dire in conferenza stampa, attaccando i Blancos: "Francamente non capisco. Se chiedi a 10 ...

