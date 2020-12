Piemonte, Grimaldi (LEU), Valle (PD): “Ancora confusione sui tamponi” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Così in una nota Daniele Valle (Pd) e Marco Grimaldi (Leu), consiglieri regionali Piemontesi sui dati della Regione relativi ai tamponi Covid: “Oggi in quarta commissione abbiamo dedicato ‘ben’ un quarto d’ora alla ripresa del tracciamento, al monitoraggio con i tamponi molecolari e non, e al caso degli oltre 200.000 tamponi cancellati dalle statistiche ministeriali. Per questo domani torneremo a parlarne in Consiglio Regionale attraverso i nostri due Question Time. Non è vero che la circolare del 30 ottobre indicava come validi i test rapidi per individuare i positivi, ma si limitava ad auspicare, solo per alcuni specifici casi, un aggiornamento della definizione: “Si rappresenta che la definizione di “caso confermato” dovrebbe essere aggiornata in relazione all’utilizzo dei test ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 21 dicembre 2020) Così in una nota Daniele(Pd) e Marco(Leu), consiglieri regionalisi sui dati della Regione relativi aiCovid: “Oggi in quarta commissione abbiamo dedicato ‘ben’ un quarto d’ora alla ripresa del tracciamento, al monitoraggio con imolecolari e non, e al caso degli oltre 200.000cancellati dalle statistiche ministeriali. Per questo domani torneremo a parlarne in Consiglio Regionale attraverso i nostri due Question Time. Non è vero che la circolare del 30 ottobre indicava come validi i test rapidi per individuare i positivi, ma si limitava ad auspicare, solo per alcuni specifici casi, un aggiornamento della definizione: “Si rappresenta che la definizione di “caso confermato” dovrebbe essere aggiornata in relazione all’utilizzo dei test ...

nuovasocieta : Piemonte, Grimaldi (LEU), Valle (PD): “Ancora confusione sui tamponi” - mokaccio : RT @Blowjoint: Non solo il Piemonte, ma tutta l'Italia 'ha il dovere di garantire i farmaci ai pazienti, a prescindere da eventi esterni ch… - vbutterfly74 : RT @Blowjoint: Non solo il Piemonte, ma tutta l'Italia 'ha il dovere di garantire i farmaci ai pazienti, a prescindere da eventi esterni ch… - MasterEggInto : RT @Blowjoint: Non solo il Piemonte, ma tutta l'Italia 'ha il dovere di garantire i farmaci ai pazienti, a prescindere da eventi esterni ch… - maxgreco : Caos tamponi, Grimaldi attacca: 'Il Piemonte non la racconta giusta, 8mila test giornalieri non bastano a fermare l… -