Patrick Zaki alla madre: "Esausto e depresso, non ce la faccio più" (Di lunedì 21 dicembre 2020) Continua la lunga agonia di Patrick Zaki, in carcere a Tora dallo scorso febbraio. Lo scorso sabato, la madre gli ha fatto visita Patrick Zaki si trova ancora nel carcere di Tora, in Egitto. Lo studente dell'università di Bologna è stato arrestato lo scorso febbraio e, dopo le speranze di qualche settimana fa su una L'articolo proviene da Inews.it.

