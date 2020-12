Pasta vongole e broccoletti (Di lunedì 21 dicembre 2020) Se cercate una ricetta originale per Natale o Capodanno, dovete assolutamente provare questa . Un primo piatto unico e veramente speciale, vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di orecchiette 250 g di broccoletti 750 g di vongole Sale fino q.b. 3-4 cucchiai di olio evo Peperoncino (facoltativo) 2 spicchi d’aglio Iniziamo la preparazione della quindi per prima cosa lavate i broccoletti e poi lessateli in acqua per circa 15 minuti, poi prendete una padella quindi aggiungete l’aglio, l’olio e il peperoncino e fate scaldare. Aggiungete le vongole in padella e lasciate cuocere per qualche minuto con il coperchio. Continuate la preparazione della quindi dopo circa un minuto togliete il coperchio alle vongole e iniziate a rimuoverle ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 21 dicembre 2020) Se cercate una ricetta originale per Natale o Capodanno, dovete assolutamente provare questa . Un primo piatto unico e veramente speciale, vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 320 g di orecchiette 250 g di750 g diSale fino q.b. 3-4 cucchiai di olio evo Peperoncino (facoltativo) 2 spicchi d’aglio Iniziamo la preparazione della quindi per prima cosa lavate ie poi lessateli in acqua per circa 15 minuti, poi prendete una padella quindi aggiungete l’aglio, l’olio e il peperoncino e fate scaldare. Aggiungete lein padella e lasciate cuocere per qualche minuto con il coperchio. Continuate la preparazione della quindi dopo circa un minuto togliete il coperchio allee iniziate a rimuoverle ...

A Masterchef 10 è arrivata anche Jia Bi, nata in Cina ma pugliese per amore, che ha conquistato i giudici con i cavatelli e il pubblico con la simpatia. Ai Live Cooking di MasterChef 10, ripartito ier ...

