Napoli | La statua di Maradona è pronta | Lo scultore: “Voglio donare la mia opera” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lo scultore Domenico Sepe ha già scolpito una statua che rappresenta Diego Armando Maradona. E ora vuole donarla alla città partenopea. Nelle scorse settimane, il Comune di Napoli ha lanciato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte progettuali per la realizzazione di una scultura in memoria di Diego Armando Maradona. C’è, però, chi si è L'articolo Napoli La statua di Maradona è pronta Lo scultore: “Voglio donare la mia opera” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 21 dicembre 2020) LoDomenico Sepe ha già scolpito unache rappresenta Diego Armando. E ora vuole donarla alla città partenopea. Nelle scorse settimane, il Comune diha lanciato una manifestazione di interesse per raccogliere proposte progettuali per la realizzazione di una scultura in memoria di Diego Armando. C’è, però, chi si è L'articoloLadiLo: “la mia” proviene da www.meteoweek.com.

Salvato95551627 : RT @mirkocalemme: Mentre il Comune la cerca, c'è chi ha già realizzato una splendida statua per #Maradona, che sarà in bronzo e alta quattr… - infoitsport : Napoli, la statua di Maradona è già pronta: “Vorrei donarla alla città” – ANews - iamjohnnystone : RT @serieAnews_com: ??La splendida statua di #Maradona realizzata da Domenico Sepe per la città di #Napoli è praticamente ultimata. Le imm… - CiroTroise : RT @serieAnews_com: ??La splendida statua di #Maradona realizzata da Domenico Sepe per la città di #Napoli è praticamente ultimata. Le imm… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Maradona, lo scultore Sepe realizza una statua di Diego: “Sentivo che d… -