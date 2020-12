Napoli, Insigne: “Mi dispiace per l’episodio contro l’Inter, ma ora concentrati al Torino” (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Mi dispiace per l’episodio di Milano, dobbiamo essere concentrati sin da subito per la gara di mercoledì”. Lo ha dichiarato l’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne, nel corso della conferenza stampa di presentazione del calendario 2021 del club e in merito alla sua espulsione, per proteste, durante la partita con l’Inter che gli è costata una giornata di squalifica. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 21 dicembre 2020) “Miperdi Milano, dobbiamo esseresin da subito per la gara di mercoledì”. Lo ha dichiarato l’attaccante del, Lorenzo, nel corso della conferenza stampa di presentazione del calendario 2021 del club e in merito alla sua espulsione, per proteste, durante la partita conche gli è costata una giornata di squalifica. SportFace.

