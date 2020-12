Michael Bublé, la voce del Natale (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il protagonista del 21° giorno del nostro calendario dell’avvento musicale è Michael Bublé, l’artista che nell’ultimo decennio è diventato il simbolo del Natale grazie al suo album “Christmas” del 2011. Il disco, che a gennaio 2019 aveva totalizzato oltre 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo, contiene le più belle canzoni natalizie. Ci sono brani come “Santa Claus Is Coming to Town”, “Silent Night” e “White Christmas” che Bublè interpreta insieme a Shania Twain. L’album prodotto da David Foster, Bob Rock e Humberto Gatica, “Christmas” ha debuttato negli USA. Il disco si è classificato terzo con circa 141.000 copie vendute, salendo in prima posizione dopo 5 settimane di permanenza. Ancora più sorprendente è la puntualità con cui il disco torna in classifica ogni anno durante il periodo natalizio. Nella settimana di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il protagonista del 21° giorno del nostro calendario dell’avvento musicale è, l’artista che nell’ultimo decennio è diventato il simbolo delgrazie al suo album “Christmas” del 2011. Il disco, che a gennaio 2019 aveva totalizzato oltre 12 milioni di copie vendute in tutto il mondo, contiene le più belle canzoni natalizie. Ci sono brani come “Santa Claus Is Coming to Town”, “Silent Night” e “White Christmas” che Bublè interpreta insieme a Shania Twain. L’album prodotto da David Foster, Bob Rock e Humberto Gatica, “Christmas” ha debuttato negli USA. Il disco si è classificato terzo con circa 141.000 copie vendute, salendo in prima posizione dopo 5 settimane di permanenza. Ancora più sorprendente è la puntualità con cui il disco torna in classifica ogni anno durante il periodo natalizio. Nella settimana di ...

