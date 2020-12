Manovra | Trizzino M5s | ' nulla per cure palliative | incomprensibile e poco limpido'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Roma, 21 dic (Adnkronos) - "Nella legge di bilancio siamo riusciti a finanziare di tutto. Dalle bande musicali ai cori, dalla sostituzione dei rubinetti e dei soffioni delle docce alle colonnine elettriche autostradali, dal sostegno al settore suinicolo a quello dell'Unione Tessile Biellese. Abbiamo finanziato le spese veterinarie ed i corsi di musica jazz, il settore crocieristico ed i XX Giochi del Mediterraneo". Lo dice Giorgio, del M5s. "Tutto bene se non si fosse deciso però (da parte di tutte le forze di maggioranza e minoranza) di non mettere neanche un euro sul potenziamento delle reti di. Un mio emendamento prevedeva l'aumento dei posti letto Hospice e delledomiciliari ed inspiegabilmente non è stato neanche preso in considerazione come anche l'altro emendamento che finanzia i ...