ISLANDA | è un disastro mai avvenuto prima

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Alluvione.Lo avreste mai detto che inin pieno dicembre si sarebbero verificate precipitazioni alluvionali? Ed è proprioquesto. L’orientale è stata interessata da precipitazioni torrenziali, come mai erano state misurate dai meteorologid’ora. L’anomalia climatica e che ciò èin pieno dicembre, in particolare questo successo nella costa orientale, decisamente più fredda rispetto a quella sud-occidentale dove sorge la capitale. Il Met Office, a voce del dottor Kristín Björg Ólafsdóttir ha riferito che è stata osservata una quantità estrema di precipitazioni nel comune di Seyðisfjörður, dove sono stati misurati 570 mm di pioggia tra il 14 e il 18 dicembre, la più alta quantità di pioggia mai registrata per ...

Alluvione Islanda.Lo avreste mai detto che in Islanda in pieno dicembre si sarebbero verificate preci ...Negli ultimi cinquant'anni la temperatura media è aumentata di almeno 1°C in 7.540 comuni italiani su 7.669, e a un ritmo di crescita preoccupante. Il clima sta ancora cambiando velocemente in tutto i ...