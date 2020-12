Insigne sul ritiro: «Non è punitivo ma per rimanere concentrati» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lorenzo Insigne ha parlato durante la presentazione del calendario del Napoli. Queste le parole dell’azzurro sul ritiro azzurro Lorenzo Insigne è intervenuto in conferenza stampa alla presentazione del calendario del Napoli. ritiro – «Questo non è un ritiro punitivo, è un ritiro per stare concentrati, affrontare la partita di mercoledì al meglio. Io ero a casa per la squalifica, sono stato più male di loro, ho sofferto di più, parlando con i compagni è stata una cosa decisa da tutti insieme, poi ci sarà tempo per stare con la famiglia. Un giorno in più di ritiro, avremmo dovuto andarci domani, ci aiuterà» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Lorenzoha parlato durante la presentazione del calendario del Napoli. Queste le parole dell’azzurro sulazzurro Lorenzoè intervenuto in conferenza stampa alla presentazione del calendario del Napoli.– «Questo non è un, è unper stare, affrontare la partita di mercoledì al meglio. Io ero a casa per la squalifica, sono stato più male di loro, ho sofferto di più, parlando con i compagni è stata una cosa decisa da tutti insieme, poi ci sarà tempo per stare con la famiglia. Un giorno in più di, avremmo dovuto andarci domani, ci aiuterà» Leggi su Calcionews24.com

