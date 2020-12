I pescatori italiani picchiati e fatti dormire per terra in Libia (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alla vigilia della loro liberazione, erano circolate voci sul luogo della detenzione dei 18 pescatori trattenuti a Bengasi. In particolare, in un articolo sul Corriere della Sera, veniva descritto l’ultimo luogo adibito alla detenzione dei marinai. Si trattava di un edificio di quattro piani che ospita l’amministrazione portuale della più importante città della Cirenaica. Al InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 21 dicembre 2020) Alla vigilia della loro liberazione, erano circolate voci sul luogo della detenzione dei 18trattenuti a Bengasi. In particolare, in un articolo sul Corriere della Sera, veniva descritto l’ultimo luogo adibito alla detenzione dei marinai. Si trattava di un edificio di quattro piani che ospita l’amministrazione portuale della più importante città della Cirenaica. Al InsideOver.

