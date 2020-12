Formula 1 | Sainz | “Sogno di vincere con la Ferrari | io e Leclerc andremo d’accordo”

Leggi su sportface

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il neo pilota dellaCarlosha commentato il suo primo giorno trascorso a Maranello ad un evento a Madrid: “Fin da piccolo sognavo lae dicon questa scuderia. Sarà un percorso molto difficile, ma farò del mio meglio per far sì che ciò accada. Sono arrivato qui per creare il mio ciclo. Io e, abbiamo un bel rapporto fin da quando è arrivato in1“. Il pilota spagnolo ha poi svelato un aneddoto: “La prima volta che sono salito su una, mi sono seduto prima di rendermi conto di non avere il casco. Ho dovuto usare perciò quello di Marc Gené. Non dimenticherò mai un giorno così speciale“. SportFace.