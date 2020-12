Ferrero | “Giampaolo è un integralista | se sistema la difesa le vince tutte Non gli piaceva Zapata””

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Il presidente della Sampdoria, Massimo, parla del difficile momento che sta attraversando il suo ex allenatore Marco, attualmente alla guida del Torino: "Stiamo parlando di un grande allenatore, ma sappiamo che è une ha le sue idee. Anche con la Samp perdemmo 7-8 partite ma non l'ho esonerato, ha bisogno dei calciatori che dice lui, ad esempionon era un attaccante che gli. Mi ha fatto fare tante plusvalenze. Seladel Torino poi le".caption id="attachment 1039599" align="alignnone" width="1024" SampdoriaRanieri (getty images)/caption ITA Sport Press.

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato dell’attuale momento dei blucerchiati e della Serie A: le sue dichiarazioni ...Massimo Ferrero non si esalta per le due vittorie consecutive: "Una rondine non fa primavera, siamo tutti contenti quando si vince, scontenti quando si perde. E' un campionato molto avvincente, davver ...