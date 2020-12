Cyberpunk 2077 in terza persona? Il desiderio di moltissimi diventa realtà grazie a una mod (Di lunedì 21 dicembre 2020) Al di là delle magagne tecniche presenti soprattutto nelle versioni console, Cyberpunk 2077 è un titolo dai pregi innegabili e capace di attirare e appassionare milioni di giocatori regalandoci un mondo Cyberpunk vibrante e affascinante in cui immergersi attraverso una visuale in prima persona. Una prima persona che però è, per alcuni giocatori, un ostacolo o più semplicemente un fastidio. D'altronde non tutti apprezzano questa impostazione e tanti avrebbero voluto vedere l'inserimento di una possibilità di scelta in maniera simile a quanto accade, per esempio, con i Fallout. Certamente l'implementazione curata al 100% avrebbe potuto richiedere diverso lavoro aggiuntivo e a meno di novità per ora nulla si muove dal lato ufficiale delle cose. Diverso il discorso per quanto riguarda, ovviamente, lo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 21 dicembre 2020) Al di là delle magagne tecniche presenti soprattutto nelle versioni console,è un titolo dai pregi innegabili e capace di attirare e appassionare milioni di giocatori regalandoci un mondovibrante e affascinante in cui immergersi attraverso una visuale in prima. Una primache però è, per alcuni giocatori, un ostacolo o più semplicemente un fastidio. D'altronde non tutti apprezzano questa impostazione e tanti avrebbero voluto vedere l'inserimento di una possibilità di scelta in maniera simile a quanto accade, per esempio, con i Fallout. Certamente l'implementazione curata al 100% avrebbe potuto richiedere diverso lavoro aggiuntivo e a meno di novità per ora nulla si muove dal lato ufficiale delle cose. Diverso il discorso per quanto riguarda, ovviamente, lo ...

