Covid, via libera al vaccino: “Sicuro e efficace”. L’UE lo mette in commercio (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella giornata di oggi, sono arrivate novità decisiva per la lotta al Coronavirus; l’Ema ha, infatti, dato il via libera al vaccino Pfizer per il Covid-19. Di seguito tutte le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 dicembre 2020) Nella giornata di oggi, sono arrivate novità decisiva per la lotta al Coronavirus; l’Ema ha, infatti, dato il viaalPfizer per il-19. Di seguito tutte le… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

Piu_Europa : #IOMIVACCINO ???? L’Unione europea ha dato il via libera al vaccino contro il #covid ???? Aderisci alla nostra campagna… - RegioneER : Vaccino anti Covid, @RegioneER pronta: domenica 27 dicembre il via. Vaccine day in tutto il Paese. Da Piacenza a Ri… - Antonio_Tajani : Finalmente l’#Ema ha dato il via libera al #vaccino anti #COVID. Ora serve un vero piano europeo ed italiano per va… - Rodica17957578 : RT @illusioneottica: #varianteinglese #COVID20 #zerocalcare oltre alla mutazione del COVID stiamo assistendo ad una strana mutazione GENET… - Alessan04138070 : RT @illusioneottica: #varianteinglese #COVID20 #zerocalcare oltre alla mutazione del COVID stiamo assistendo ad una strana mutazione GENET… -