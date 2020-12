Covid, diecimila invitati a un matrimonio in Malesia ma senza infrangere le regole: tutti in auto (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ci sarebbero dovuti essere solo venti invitati per via delle limitazioni anti-Covid e invece a un matrimonio vicino a Kuala Lumpur , in Malesia, ne sono arrivati diecimila. Nessuna regola infranta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 21 dicembre 2020) Ci sarebbero dovuti essere solo ventiper via delle limitazioni anti-e invece a unvicino a Kuala Lumpur , in, ne sono arrivati. Nessuna regola infranta ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid diecimila Covid, diecimila invitati a un matrimonio in Malesia ma senza infrangere le regole: tutti in auto TGCOM Coronavirus nel mondo: variante inglese del Covid, riunione di emergenza dell'Ue. Johnson convoca il gabinetto di crisi

Anche il Canada, come molti Stati europei, ha scelto di bloccare i voli per Londra mentre nessuna decisione è stata presa dagli Stati Uniti ...

Nelle prime nozze drive-through della storia ci sono volute circa tre ore per far sfilare davanti agli sposi tutti gli invitati, che poi hanno ricevuto a bordo delle loro auto anche la cena preconfezi ...

Nelle prime nozze drive-through della storia ci sono volute circa tre ore per far sfilare davanti agli sposi tutti gli invitati, che poi hanno ricevuto a bordo delle loro auto anche la cena preconfezi ...