Claudio Baglioni si confessa: “Nessuno mi dava fiducia” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Claudio Baglioni è intervenuto in collegamento da Fabio Fazio: durante l’intervista sul suo nuovo album, si è lasciato andare ad alcune confessioni. Poi ha scherzato col conduttore. Non possono mancare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 21 dicembre 2020)è intervenuto in collegamento da Fabio Fazio: durante l’intervista sul suo nuovo album, si è lasciato andare ad alcune confessioni. Poi ha scherzato col conduttore. Non possono mancare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

ClaudioBaglioni : Questa sera su @SkyTG24 , nell’edizione delle ore 21, andrà in onda in anteprima il videoclip di UOMO DI VARIE ETÀ,… - ClaudioBaglioni : Da oggi è in radio UOMO DI VARIE ETÀ, il nuovo singolo di CLAUDIO BAGLIONI, estratto da IN QUESTA STORIA CHE È LA M… - seyama11 : Claudio Baglioni Tu Come Stai-Noi No-Dal Royal Albert Hall di Londra 29 ... - seyama11 : Sanremo 2019 – Alessandra Amoroso e Claudio Baglioni cantano 'Io che non... - immaladotta : CLAUDIO BAGLIONI /// Preghiera semplice /// Fratello Sole Sorella Luna 1972 -