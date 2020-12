Chieti, esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio: “Tre morti” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un’esplosione si è verificata in una fabbrica di fuochi d’artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti. Il sottosegretario al ministero degli Interni, Carlo Sibilia, in un tweet ha parlato di tre morti. Dai #VVF mi arriva la notizia di una esplosione a Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando di Chieti visitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime.— Carlo Sibilia (@carlosibilia) December 21, 2020 esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio a Casalbordino, in provincia di Chieti. Secondo le prime informazioni la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Un’si è verificata in unadia Casalbordino, in provincia di. Il sottosegretario al ministero degli Interni, Carlo Sibilia, in un tweet ha parlato di tre. Dai #VVF mi arriva la notizia di unaa Casalbordino in un deposito di esplosivi. 3 vittime purtroppo a quanto si apprende a caldo. Ringrazio il comando divisitato in ottobre per il servizio che stanno svolgendo. Un sincero abbraccio alle famiglie delle vittime.— Carlo Sibilia (@carlosibilia) December 21, 2020in unadia Casalbordino, in provincia di. Secondo le prime informazioni la ...

