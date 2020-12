Casertana, positivi due giocatori scesi in campo contro la Viterbese (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il caso Casertana inizia a mietere le prime vittime. Ieri la squadra campana è stata costretta a scendere in campo con 9 giocatori soltanto, visto che ne aveva 15 contagiati dal virus. Come se non bastasse, alcuni di quelli in campo erano febbricitanti, anche se negativi al tampone. Oggi, la nota del club, che dà la notizia dei due nuovi contagi. Si tratta di due giocatori che hanno giocato la partita. E adesso? Questa la nota della Casertana. “La Casertana FC comunica che due dei tre calciatori rossoblu sottoposti ad urgente tampone dall’ASL di Caserta nell’immediato pre-partita del match con la Viterbese, a causa dell’evidente stato febbrile, sono risultati positivi al Covid-19. Una notizia che non fa altro che aumentare amarezza e ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 21 dicembre 2020) Il casoinizia a mietere le prime vittime. Ieri la squadra campana è stata costretta a scendere incon 9soltanto, visto che ne aveva 15 contagiati dal virus. Come se non bastasse, alcuni di quelli inerano febbricitanti, anche se negativi al tampone. Oggi, la nota del club, che dà la notizia dei due nuovi contagi. Si tratta di dueche hanno giocato la partita. E adesso? Questa la nota della. “LaFC comunica che due dei tre calciatori rossoblu sottoposti ad urgente tampone dall’ASL di Caserta nell’immediato pre-partita del match con la, a causa dell’evidente stato febbrile, sono risultatial Covid-19. Una notizia che non fa altro che aumentare amarezza e ...

