Casertana, positivi al Covid due giocatori: avevano giocato con la febbre (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la partita contro la Viterbese, la Casertana ha comunicato che due dei tre calciatori scesi in campo con la febbre sono risultati positivi al Covid. (Instagram)Casertana-Viterbese giocata ieri, domenica 20 dicembre, è iniziata e finita nel caos. La società campana attraverso un comunicato sul proprio sito ha reso noto che due calciatori scesi in campo in stato febbrile sono risultati positivi al Covid. Prima della partita l’Asl di Caserta aveva predisposto il tampone urgente, ma i risultati sono arrivati solo a gara terminata. In attesa di conoscere l’esito delle analisi, il club aveva chiesto il posticipo della gara senza però ottenerlo. La Casertana, che aveva già 15 giocatori ... Leggi su ck12 (Di lunedì 21 dicembre 2020) Dopo la partita contro la Viterbese, laha comunicato che due dei tre calciatori scesi in campo con lasono risultatial. (Instagram)-Viterbese giocata ieri, domenica 20 dicembre, è iniziata e finita nel caos. La società campana attraverso un comunicato sul proprio sito ha reso noto che due calciatori scesi in campo in stato febbrile sono risultatial. Prima della partita l’Asl di Caserta aveva predisposto il tampone urgente, ma i risultati sono arrivati solo a gara terminata. In attesa di conoscere l’esito delle analisi, il club aveva chiesto il posticipo della gara senza però ottenerlo. La, che aveva già 15...

repubblica : Serie C, Casertana con 15 positivi al Covid e solo 9 giocatori disponibili: Asl allo stadio per i tamponi, ma si gi… - Corriere : Caos Casertana: 15 positivi al Covid, gioca in nove. In campo calciatori con la febbre - tuttosport : #Casertana, bufera #Covid: positivi due calciatori scesi in campo - LelloConso : RT @fanpage: Calciatori costretti a giocare con la febbre, una vicenda surreale - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Casertana, positivi al Covid due giocatori scesi in campo contro la Viterbese -