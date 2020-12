Bufera Casertana-Viterbese, positivi al Coronavirus due calciatori scesi in campo domenica (Di lunedì 21 dicembre 2020) La partita tra Casertana e Viterbese ha scatenato la Bufera, i padroni di casa sono scesi in campo nel match della giornata di Serie C con appena 9 calciatori a causa delle positività al Coronavirus. Non è stato possibile il rinvio della gara, anche per il rifiuto della squadra ospite. Adesso sono arrivati nuovi aggiornamenti, secondo quanto comunicato dalla società campana sui propri canali social, due dei nove giocatori scesi in campo ieri sono risultati positivi al tampone. La partita si è conclusa sul risultato di 0-3. Casertana, due nuovi positivi: il comunicato La Casertana ha deciso di aggiornare la situazione con un comunicato pubblicato sul ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 21 dicembre 2020) La partita traha scatenato la, i padroni di casa sonoinnel match della giornata di Serie C con appena 9a causa delletà al. Non è stato possibile il rinvio della gara, anche per il rifiuto della squadra ospite. Adesso sono arrivati nuovi aggiornamenti, secondo quanto comunicato dalla società campana sui propri canali social, due dei nove giocatoriinieri sono risultatial tampone. La partita si è conclusa sul risultato di 0-3., due nuovi: il comunicato Laha deciso di aggiornare la situazione con un comunicato pubblicato sul ...

La partita tra Casertana e Viterbese ha scatenato la bufera, i padroni di casa sono scesi in campo nel match della giornata di Serie C con appena 9 calciatori a causa delle positività al Coronavirus.

La società campana, con 15 giocatori positivi, è scesa in campo in inferiorità numerica dopo il rinvio richiesto ma rifiutato dalla squadra avversaria. Poi l'intervento dell'Asl, che ha effettuato dei ...

